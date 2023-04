Байден напугал американцев одним заявлением Politico: Байден напугал американцев желанием остаться в Ирландии

Обозреватель журнала Politico Адам Канкрин раскритиковал президента США Джо Байдена после визита главы государства в Ирландию. Публичные высказывания президента в этот период показались журналисту слишком аполитичными при заявленной цели по урегулированию ситуации в Северной Ирландии. Канкрин отметил, что Ирландия является исторической родиной Байдена и в последний визит он слишком часто повторял, что не хочет возвращаться в США.

Когда президенты путешествуют за границу, это традиционно напряженные, целенаправленные дела, откалиброванные с конкретной целью: продвигать интересы Белого дома. Но в течение трех дней в Ирландии, пока Байден колесил по сельской местности на кортеже со своей сестрой Валери и сыном Хантером на буксире, президент, казалось, приятно проводил время, — пишет Канкрин.

Обозреватель сравнил визит Байдена «воссоединением семьи за счет налогоплательщиков».

Ранее сообщалось, что Байден в ходе визита в Ирландию допустил неуместную оговорку, спутав народное название сборной Новой Зеландии по регби с ненавистными в королевстве борцами против ирландской независимости. Байден рассказал о своем дальнем родственнике — ирландском регбисте Робе Кирни. Его сборная семь лет назад обыграла новозеландскую команду, которую по цвету формы называют All Blacks («Полностью черные»). Но Байден спутал ее название с британской военизированной организацией The Black and Tans («Черно-пегие»).