Байден «намекнул» на отправку американских военных на Украину

Президент США Джо Байден, выступая перед американскими десантниками на военной базе в польском Жешуве, заявил, что у них появится возможность лично оценить мужество украинцев. Он сказал военным, что они «окажутся там», сообщает РИА Новости.

Вы всё увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас, некоторые, некоторые из вас уже были там. Вы увидите <...> женщин, молодых людей, стоящих перед чёртовым танком, просто говоря: «Я не уйду, не сдвинусь с этого места». Они невероятные, но значительную часть своего вдохновения они черпают у нас, — считает Байден.

Хозяин Белого дома не стал распространяться по поводу того, когда и зачем они окажутся на Украине. Позже представитель Белого дома уточнил, что отправка американских войск на Украину не планируется.

Ранее стало известно, что Джо Байден перед вcтречей с прeзидентом Пoльши посетил дислоцированных в польском Жешуве военных 82-й воздушно-десантной дивизии США, поблагoдарил их и поел c ними пиццу. После встречи с военными американский лидер направился на совещание по гуманитарной ситуации на Украине.