Байден нагадил на «Артек», обложив детей санкциями Детский лагерь попал в санкционный список США

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Похоже, в Америке нашли вариант бесконечного умножения пакетов антироссийских санкций, когда уже фантазия коллективного Запада начинает истощаться. Теперь под санкциями оказался знаменитый международный детский лагерь «Артек». Так что резервы желчи у русофобов еще есть.

Пугающее слово «лагерь»

Можно, конечно, пошутить, что у американских поклонников творчества Александра Солженицына стойкая аллергия уже на сам термин «лагерь». Был бы «Артек» официально, скажем, кампусом, никакой острой реакции в США не было бы. На деле же Джо Байден и компания составили целый список ужасных преступлений, осуществляемых, видимо, с использованием места детского отдыха. Тут и дестабилизация положения на Украине, и покушение на ее территориальную целостность. Не обошлось и без дежурных обвинений в депортации украинских детей и их насильственном перевоспитании.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что английские службы спецпропаганды спешат использовать эффект от надуманного решения МУС, который, как мы помним, выдал мандат на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причина столь провокационного и бессмысленного решения как раз и заключалась в якобы насильственной депортации детей из обстреливаемых киевской военщиной городов и поселков бывшей Украины. Когда еще Петр Порошенко угрожал дончанам, что «их дети будут сидеть в подвалах», в Вашингтоне молчали. Когда на города ДНР и ЛНР посыпались ракеты HIMARS, о судьбах детей Горловки и Урожайного никто ни в Европе, ни в Америке не тревожился.

А вот своевременная эвакуация будущего Новороссии на пляжи Крыма вызвала просто истерику. Понятно, чем меньше детей, используемых ВСУ в качестве живого щита, тем жестче наше наступление и тверже оборона.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Разочарование «черных трансплантологов»

Впрочем, у американского наезда на «Артек» есть и еще одна явная причина. Украина уже довольно давно считается центром черной трансплантологии. Еще в девяностых страну потрясли первые скандалы, связанные с незаконным вывозом детей для последующего изъятия органов. Затем подобные скандалы фиксировались в Харькове в 2005 году и спустя пять лет — в Одессе. А в 2021-м Рада приняла закон, по которому согласия родственников на изъятие органов вообще не требуется.

Начало военных действий просто дало новый импульс кровавому бизнесу. Сообщения о пропаже детей, включая младенцев, об их незаконном вывозе за границу с целью дальнейшего изъятия органов просто стали обыденностью, на которую ни в Европе, ни на Украине не обращают внимания. Даже Александр Лукашенко возмутился тем, что украинских детей просто «потрошат на органы».

Понятно, что бизнес есть бизнес. Тем более в нем крутятся десятки миллионов евро. И цивилизованной Европе маленьких украинцев также не жалко, как и их гибнущих в бессмысленных «мясных штурмах» отцов.

Но надо постоянно создавать моменты, которые отвлекали бы общественность от таких злоупотреблений, и шумиха вокруг зловредного «Артека», остающегося настоящей мировой детской республикой, из их числа. Хотя подоплека ясна. Как так? Детей, которые ценой своей могли бы спаси жизнь кучки западных нуворишей, «прячут» в оздоровительном лагере.

Так где теперь Украина

Очень интересен пассаж авторов санкций о том, что «Артек» — сам по себе фактор покушения на территориальную целостность Украины. Понятно, что тамошние джентльмены не в курсе, что даже после передачи Никитой Хрущевым полуострова Украине территория тогда еще пионерского лагеря «Артек» в силу его международной значимости оставалась под управлением Москвы, равно как и город Севастополь. И после образования независимой Украины эти вопросы так и не были отрегулированы.

Ну хорошо, это, может, дела давно забытых дней. Но если Запад не признает возвращения Крыма в «родную гавань», то и якобы насильственно вывозимые дети остаются на украинской же территории. Их же по логике Киева не в историческую Россию эвакуировали. И все чаще западные аналитики говорят о возможности мирного урегулирования на границах февраля 2022 года. То есть Крым как бы уже выводится за скобки любых компромиссов. А экс-президент Франции Николя Саркози открыто говорит о русском Крыме. И при таком раскладе при чем тут вообще лагерь «Артек», из которого дети будут постепенно возвращаться к себе домой по мере прекращения военных действий?