Байден на саммите в Глазго обвинил Россию в росте цен на нефть

Президент США Джо Байден в отсутствие Путина на саммите ООН в Глазго обвинил Россию в скачках цен на нефть. По его словам, рост цен на «чёрное золото» происходит из-за поведения РФ и стране ОПЕК, заявил американский лидер в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

Если взглянуть на цены на бензин и нефть, то на данный момент происходящее — последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти. Посмотрим, куда это приведет рано или поздно, — заявил Байден.

Американский президент довольно жёстко отреагировал на отсутствие Путина на конференции в Глазго. По его словам, от президента РФ Владимира Путина нет и информации о том, что тот собирается делать по климату. Также Байден раскритиковал Китай, за то, что страна не участвует в таких важных мероприятиях.

Ранее ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал политические решения и поведение президента США Джо Байдена. В частности, журналист обвинил главу Белого дома в непоследовательных шагах, касающихся добычи нефти, а также в отсутствии чёткого плана решения внутриамериканских проблем.