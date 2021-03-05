Байден на год продлил санкции против Ирана

https://static.news.ru/photo/2254f60c-2150-11eb-8f28-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Действие режима санкций в отношении Ирана президент США Джо Байден продлил ещё на год. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении от имени Байдена сказано , что действия и политика правительства Ирана всё ещё представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Акции продлены до 15 марта 2022 года. Начало санкционному режиму было положено в 1995 году администрацией президента Билла Клинтона.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что США открыты для переговоров с Ираном, но не планируют ослаблять при этом санкции против Тегерана.

В свою очередь, духовный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что Тегеран также не станет уступать Вашингтону и не вернётся первым в Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП).

СВДП был заключен в 2015 году. Он предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы. В 2018 году США вышли из сделки и восстановили санкции против Ирана.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Ирана ответили отказом на предложение Вашингтона и Брюсселя открыть прямые дипломатические контакты по ядерной программе Тегерана.