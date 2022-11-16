Президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран назвал маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Об этом, по его словам, свидетельствует траектория полета снарядов, сообщил глава Белого дома в беседе с журналистами на полях саммита G20. Видео с сообщением американского президента публикует Telegram-канал SHOT.
Байдену задали вопрос, не слишком ли рано говорить, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России, на что он ответил, что есть «предварительная информация», которая это оспаривает.
Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все, — сказал американский лидер.
Хозяин Белого дома добавил, что это маловероятно и с точки зрения траектории, но отказался делать какие-либо выводы.
С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим, — сказал Байден.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден устроил на Бали экстренную встречу с мировыми лидерами. На встрече присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, лидеры ЕС, ФРГ, Великобритании, Франции, Канады, Испании и Японии.