Байден: маловероятно, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран назвал маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Об этом, по его словам, свидетельствует траектория полета снарядов, сообщил глава Белого дома в беседе с журналистами на полях саммита G20. Видео с сообщением американского президента публикует Telegram-канал SHOT.

Байдену задали вопрос, не слишком ли рано говорить, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России, на что он ответил, что есть «предварительная информация», которая это оспаривает.

Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все, — сказал американский лидер.

Хозяин Белого дома добавил, что это маловероятно и с точки зрения траектории, но отказался делать какие-либо выводы.

С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим, — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден устроил на Бали экстренную встречу с мировыми лидерами. На встрече присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, лидеры ЕС, ФРГ, Великобритании, Франции, Канады, Испании и Японии.