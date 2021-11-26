США испугались новых санкций против «Северного потока — 2»

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена выступает против инициативы конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», пишет The Hill. В публикации отмечается, что позиция американского лидера связана с тем, что он не хочет мешать экономическим интересам Германии, которая заинтересована в реализации проекта.

Авторы статьи отмечают, что несмотря на недавнее вступление в силу ограничительных мер против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком — 2», сенаторы США призывают к более жёстким действиям в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Однако Белый дом с опасением относится к такой инициативе, поскольку опасается противодействия со стороны Германии.

Это трудный момент для Байдена, ведь президент хочет проявить осторожность в вопросе экономических интересов Германии, но при этом находится под давлением из-за всё более воинственной позиции Москвы в отношении Украины, — отмечает издание.

Как сообщает СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с призывом заблокировать принятие поправки к проекту оборонного бюджета, подразумевающей санкции в отношении Nord Stream 2 AG и других компаний, участвующих в тестировании и сертификации газопровода. Её авторам, сенаторам-республиканцам Джеймсу Ришу и Теду Крузу, на днях уже отказали в проведении голосования из-за «неустановленного процедурного препятствия в палате представителей».

Но конгрессмены настаивают на принятии поправки, а само голосование обещает быть жёстким, особенно для тех представителей Демократической партии, которые поддерживали санкции и теперь вступили в противоречие с позицией администрации Джо Байдена.

Ранее американист Рафаэль Ордуханян заявил, что лидер Соединённых Штатов Джо Байден стал лояльнее относиться к российскому газопроводу «Северный поток — 2» назло партии республиканцев. Ещё одной причиной, по его мнению, стало желание наладить отношения с Германией, которой невыгодна блокировка трубопровода.

Он отметил, что вопрос «Северного потока — 2» стал краеугольным камнем в отношениях партий республиканцев и демократов в США. По мнению Ордуханяна, предсказать дальнейшие политические решения Байдена очень просто: достаточно посмотреть на действия республиканцев и сделать вывод, что лидер США поступит противоположным образом. При этом американист считает, что президент Штатов действует нелогично и иррационально.