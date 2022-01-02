Байден и Зеленский проведут телефонный разговор 2 января

Киев анонсировал проведение телефонного разговора между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Разговор должен состояться в ночь на 2 января, написал в Facebook пресс-секретарь украинского главы Сергей Никифоров.

Разговор между двумя лидерами пройдёт после 23:00 мск.

Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22:00 по Киеву (23:00 мск), — написал Никифоров.

Зеленский накануне говорил о том, что планирует в воскресенье, 2 января, провести переговоры с Байденом. По его словам, президенты скоординируют шаги по достижению мира на Украине и безопасности в Европе.

В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом. В Белом доме этот разговор оценили как серьёзный и субстантивный. Контакт назвали уместным в связи с готовящимися в начале января дипломатическими переговорами.

Вашингтон подчеркнул, что Байден пригрозил Москве «решительным ответом» в случае возможного вторжения на Украину. В такой ситуации США будут прикладывать усилия для укрепления сил НАТО и предоставлять Киеву дополнительную помощь.

Ранее журналист Виталий Портников заявил, что украинцы и россияне так и не стали разным народом, несмотря на все заявления Киева. По его словам, пока есть то, что объединяет жителей двух стран. Истинным президентом Украины для многих граждан государства является глава РФ Владимир Путин.