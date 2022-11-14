Байден и Си Цзиньпин выступили против применения ядерного оружия на Украине

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Си Цзиньпин и Джо Байден

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи на полях саммита G20 в Индонезии выступили против использования ядерного оружия на Украине, сообщается на сайте Белого дома. Лидеры стран также обменялись взглядами по ключевым вопросам регионального и мирового характера.

Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свою позицию против использования или угрозы использования ядерного оружия на Украине, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Белом доме отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках договоренности между Байденом и Си Цзиньпином нанесет визит в Китай для продолжения диалога между двумя крупнейшими экономиками.

Ранее аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль в статье для издания National Interest заявили, что страны Запада скорее откажутся от помощи Украине в конфликте с Россией, чем пойдут на развязывание глобальной войны с применением ядерного оружия.