Байден и Шольц встретятся в Вашингтоне в начале февраля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретится 7 февраля с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Лидеры двух стран обсудят ситуацию вокруг Украины, а также пути деэскалации конфликта. Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Как уточняет издание, встреча Шольца с американским коллегой пройдёт в Белом доме. Предполагается, что стороны также поделятся выводами касательно «российской агрессии» в отношении Украины.

Тем не менее официального подтверждения того, что встреча двух лидеров состоится, пока не поступало. Представитель правительства ФРГ отказался давать изданию комментарии о деталях поездки.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что сообщение о том, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц якобы не принял предложения президента США Джо Байдена посетить Вашингтон в начале января, не соответствует действительности.

До этого Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать вести диалог с российскими властями, несмотря на сложившуюся ситуацию вокруг Украины, в возникновении которой обвиняют Москву. Об этом политики договорились на встрече в Берлине.