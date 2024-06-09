Байден и Макрон определились, как поступать с прибылью от активов России Байден и Макрон поддержали передачу Киеву прибыли от российских активов

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Эммануэль Макрон и Джо Байден

Президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон поддержали использование Киевом прибыли от замороженных российских активов, соответствующее заявление, принятое лидерами двух стран по итогам визита Байдена во Францию, опубликовано на сайте Белого дома. Главы государств также подтвердили «решительное осуждение» российской военной операции на Украине.

Президенты обязуются поддержать усилия Европейского союза и «Большой семерки» по получению непредвиденной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины, — говорится в заявлении.

Вместе с тем Байден и Макрон «выразили серьезную озабоченность» в связи с поставками оружия России из Ирана и КНДР. Также лидеры двух стран обратили внимание на закупку Москвой «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства» у предприятий Китая.

Соединенные Штаты и Франция поддерживают действия по ограничению доступа к американской и французской финансовым системам для тех, кто участвует в таких поставках, — отмечается в документе.

Байден и Макрон приняли соответствующее заявление по итогам визита американского лидера во Францию для участия в торжествах в честь 80-й годовщины высадки войск США и союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Глава Белого дома встретился с президентом Украины Владимиром Зеленском и объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере $225 млн.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что страны Европейского союза практически договорились использовать примерно 90% доходов от заблокированных российских активов на укрепление обороны Украины. По его словам, речь идет о нескольких миллиардах ежегодно.