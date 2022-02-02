Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщили в американском Белом доме. Оба лидера выразили поддержку суверенитета страны и обсудили санкции в отношении России в случае ухудшения ситуации.

Президент Джозеф Р. Байден — младший переговорил сегодня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу продолжающегося наращивания российских войск на границах Украины, — говорится в пресс-релизе американской администрации.

Сообщается, что Байден и Макрон подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также они обсудили дипломатические контакты и подготовку «быстрых и суровых» экономических издержек для РФ в случае эскалации ситуации.

В результате президенты договорились, что их команды продолжат контактировать, в том числе в рамках консультаций с союзниками по НАТО и партнёрами по Евросоюзу.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Материалы СМИ о том, что РФ якобы собирается напасть на Украину, он назвал пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.