Байден и Макрон обсудили навязывание России издержек за СВО Белый дом: Байден и Макрон обсудили помощь Украине и навязывание РФ издержек за СВО

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Джо Байден

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон по телефону обсудили оказание помощи Киеву и «навязывание издержек» России за специальную военную операцию (СВО). Беседа глав двух государств состоялась 7 марта. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам общения.

В Белом доме отметили, что Байден и Макрон, в частности, обсудили «их обязательство продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности и навязывание России издержек» за проведение СВО.

Также президенты говорили о сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе, обсудили совместные усилия по реагированию на вызовы международному порядку со стороны Китая. Кроме того, Байден и Макрон подтвердили свою приверженность «тесной координации усилий» по ускорению перехода к экономике на основе экологически чистой энергетики.

Ранее пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр рассказала, что президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Она отметила, что по просьбе президента Украины Макрон обсуждал с Путиным вопросы касательно Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, благодаря чему удалось направить туда наблюдателей из МАГАТЭ.