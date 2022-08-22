Байден и европейские лидеры призвали прекратить бои в районе ЗАЭС

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Белый дом

В ходе состоявшейся совместной беседы президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали обеспечить безопасность на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Лидеры <...> обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции, в том числе необходимость избегать военных действий вблизи станции, — говорится в сообщении.

В ходе общения главы государств отметили важность скорейшего визита на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, которым предстоит выяснить состояние систем безопасности на станции.

Также были затронуты вопросы переговоров по иранской ядерной программе и необходимости поддержки партнёров на Ближнем Востоке для сдерживания «дестабилизирующей региональной деятельности Ирана».

Ранее председатель спецкомитета по обороне в палате общин Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что утечка радиации на Запорожской АЭС из-за умышленных действий России будет расценена как атака на НАТО. Комментируя сообщение от украинской стороны о намерении России инсценировать атаку на станцию, он напомнил о пятой статье устава НАТО, по которой нападение на одного из членов блока приравнивается к нападению на весь Альянс.