Байден и Джонсон примут новую Атлантическую хартию «на благо человечества»

https://static.news.ru/photo/375c11fa-c9d6-11eb-9fbd-96000091f725_660.jpg Президент США Джо Байден и его жена Джилл Фото: Pool/Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Белого дома Джо Байден проведут первую очную встречу в графстве Корнуолл в преддверии саммита G7. По итогам мероприятия политики примут новую Атлантическую хартию. Об этом сообщается в заявлении британского правительства.

В Атлантической хартии 2021 года будет сказано, что, хотя современный мир сильно отличается от того, что был в 1941 году, ценности, которые разделяют Великобритания и США, остаются теми же, — говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что раньше страны сотрудничали в построении мира после Второй мировой войны, а теперь станут прикладывать усилия в ответ на вызовы сегодняшнего дня, среди которых борьба с коронавирусом и изменением климата, а также восстановление экономик после пандемии и тема глобальной обороны. Хартия будет состоять из восьми ключевых тем. Именно по ней политики планируют «работать сообща на благо человечества».

Если перед Черчиллем и Рузвельтом был поставлен вопрос, как помочь миру восстановиться после разрушительной войны, то сегодня мы имеем дело с абсолютно другим, но не менее пугающим вызовом — как восстановить экономику после пандемии коронавируса, — заявил Борис Джонсон.

По его словам, сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном будет ключевым для будущей мировой стабильности.

17 августа 1941 года премьер Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт подписали Атлантическую хартию. Этот документ являлся основным среди стран антигитлеровской коалиции. Изложенными в хартии принципами политики руководствовались при создании всего политико-экономического миропорядка после Второй мировой войны и при создании ООН.

В ноябре 2020 года Джонсон первым из лидеров «ядерной пятёрки» поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он назвал произошедшее историческим достижением, а также подчеркнул, что США являются важным союзником Великобритании. В январе 2021 года политик заявил о желании заключить с США новую торговую сделку.