Падает, говорит с пустотой: 10 ЧП с Байденом, собравшимся на новый срок Странные жесты, дезориентация в пространстве, оговорки и падения президента США стали мемами

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Президент США Джо Байден опять поздоровался с «невидимкой». В Сети обсуждают видео его выступления на верфи в Филадельфии, где 80-летний глава Белого дома встречался с избирателями. В ролике заметно, что Байден хаотично ходит в разные стороны от трибуны и протягивает кому-то руки. Его странные жесты, дезориентация в пространстве, оговорки и падения стали мемами. Байден и сам подшучивает над собой — мол, когда он слышит обращение к президенту США, то всякий думает: «Где он, черт возьми?» Недавние казусы с участием самого возрастного американского лидера, который в 2024 году хочет переизбраться на второй срок, — в подборке NEWS.ru.

Почему Байдену не нравятся трапы самолетов

После того как Джо Байден несколько раз споткнулся и чуть не упал на трапе самолета, в его окружении решили принять меры. Теперь службы безопасности и протокола стараются подгонять к борту номер один укороченные трапы. Об этом сообщило издание Politico.

«Когда на прошлой неделе президент Джо Байден воскресным утром покинул вертолет Корпуса морской пехоты на базе ВВС США в Дувре, он только что завершил отдых на пляже в Делавэре. Засунув босые ноги в кроссовки, он медленно шел по взлетно-посадочной полосе к борту самолета Air Force One, который направлялся в Лондон — первый пункт по маршруту четырехдневного европейского турне. Отсутствие носков у президента отвлекало от кое-чего другого — того, что журналисты его пула давно подметили», — отметил репортер Politico.

Байден поднялся на борт, используя «более короткий набор выдвижных лестниц, которые складываются в брюхо самолета». Ему предоставляли короткий трап для посадки при каждом перелете — в Лондон, в Вильнюс, в Хельсинки и назад в Вашингтон. При спуске же к лайнеру подгоняли стандартные длинные лестницы.

«Зачем подниматься по 26 шатким порой ступеням, когда у вас есть возможность подняться всего на 14?» — говорят в окружении Байдена. Politico заключает, что «возрастной фактор, возможно, является самой большой политической проблемой президента, поскольку он начинает кампанию по переизбранию».

Зачем Байден «наказал» трибуну пинками

Выступая в начале июля перед аудиторией в Южной Каролине, президент США принялся бить ногой по трибуне.

«Если вам интересно, что я делаю, я пинаю трибуну. Но это не работает», — сообщил Байден.

После этого он повернулся к трибуне спиной и снова ударил ее. Чего именно добивался президент, никто так и не понял. Позже Байден сказал, что если залезть на трибуну, то можно стать выше. Но проверять эту гипотезу не стал.

Как Байден призвал хранить умершую королеву

Во время июньской поездки в штат Коннектикут президент США внезапно завершил речь о необходимости ужесточить контроль над огнестрельным оружием словами: «Боже, храни королеву».

Как передавал телеканал Fox News, заключительная фраза Байдена поставила в тупик репортеров пула. «Некоторые из вас спрашивали меня, почему он мог это сказать. Я понятия не имею. Другие журналисты тоже не понимают», — признал корреспондент Dallas Morning News Тодд Гиллман.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в 2022 году, на престол взошел ее сын Карл III.

Где Байден споткнулся о мешок с песком

Джо Байден все чаще теряет равновесие. В начале июня он упал на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в штате Колорадо. Позже стало известно, что президент США споткнулся о мешок с песком.

Американский журнал Newsweek обвинил во всем службу безопасности, которая не убрала лишние ящики на пути американского лидера. Издание предположило, что Байдена могли намеренно подставить через месяц после того, как тот заявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

Однако личный врач Джо Байдена признал, что из-за возраста походка главы государства «значительно одеревенела, что привело к гораздо более медленной и менее устойчивой ходьбе».

Как Байден перепутал возраст Нэнси Пелоси

Однажды Джо Байден перепутал возраст экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая на три года старше президента. Байден поблагодарил Нэнси за помощь в спасении американской экономики «во время Великой депрессии».

В 1929 году, когда начался глубочайший кризис в американской и мировой экономике, госпожа Пелоси еще не родилась. Судя по всему, президент США имел в виду не Великую депрессию (Great Depression), а большую рецессию (Great Recession) — кризис 2008 года.

Когда Байден потерялся на сцене

Джо Байден не раз терял ориентацию в пространстве. Так, в мае президент США заблудился на сцене после своего выступления в Нью-Йорке. За этой сценой наблюдали сотни зрителей в зале и тысячи — в прямом эфире.

Глава государства попрощался с аудиторией, развернулся и под звуки военного оркестра направился к выходу, но запутался, куда ему идти. Байдену пришлось остановиться и подождать, когда к нему подойдет помощник. Тот проводил американского лидера в правильном направлении.

Кому Байден говорит: «Не прыгай!»

«Не прыгай!» (Don’t jump!) — любимая фраза Джо Байдена, которую он то и дело обращает к людям в толпе или незримым собеседникам. Американские СМИ смонтировали большую подборку таких эпизодов.

12 апреля в Сети появилось видео выступления Байдена в университете Ольстера. «Я хочу, чтобы вы все знали, особенно молодые люди сегодня в этой аудитории...» — начал говорить Байден.

Потом внезапно отвернулся, посмотрел наверх и сказал кому-то невидимому: «Не прыгай, окей? О, я не видел тебя всю дорогу! Как говорил мой отец, простите, что я к вам спиной».

Пользователи соцсетей предположили, что Байден разговаривает со стеной. Так действительно кажется на первый взгляд. Корреспонденты Reuters провели целое расследование и выяснили, что за спиной у президента располагались балконы и он обращался к сидевшим там людям. «Так что Байден все же говорил не в пустоту», — написало агентство.

Какие оговорки делал Байден

У репортеров набралась целая коллекция оговорок Джо Байдена. Некоторые разошлись на афоризмы. «Более половины женщин в моем кабинете, более половины людей в моем кабинете, более половины женщин в моей администрации — женщины», — сказал президент в феврале.

Он также путал дефицит США с госдолгом, Иран — с Ираком, Ирландию — с Исландией, Канаду — с Китаем, Украину — с Россией, Ираком и КНР, украинцев он даже называл «иранским народом».

О чем забыл Байден

Однажды Джо Байден запутался в количестве американских штатов. В октябре прошлого года президент сообщил, что успех демократов на выборах в 2018 году объясняется тем, что кандидат посетил «все 54 штата». Как известно, в США их 50.

Он также затруднился сказать, сколько точно государств состоит в НАТО.

Как Байден назвал премьера Британии

Среди дипломатических конфузов Джо Байдена — путаница в имени нового премьера Британии Риши Сунака. Имя политика индийского происхождения оказалось слишком сложным для президента США.

«У нас новость из Великобритании. Сегодня Рашид, Рашид Санук стал премьер-министром», — объявил Байден в октябре прошлого года.

На этих словах аплодисменты в зале сразу стихли. Оговорка прозвучала в Вашингтоне на мероприятии, посвященном главному индуистскому празднику Дивали, или Фестивалю огней.

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