Байден: Финляндия и Швеция отвечают всем критериям НАТО

Президент США Джо Байден (в центре), премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (справа) и президент Финляндии Саули Ниинисте (слева) во время встречи в Вашингтоне / Фото Andrew Harnik/AP/ТАСС

Президент США Джо Байден заявил, что Финляндия и Швеция отвечают всем критериям для вступление в НАТО, об этом американский лидер заявил во время встречи в Вашингтоне с финским президентом Саули Ниинистё и со шведским премьер-министром Магдаленой Андерссон, передаёт CNN. Он также призвал руководство американского сената как можно быстрее одобрить заявки скандинавских стран.

Это великий день. Я горжусь тем, что могу приветствовать и предложить решительную поддержку Соединенных Штатов для заявок двух великих демократий и двух близких партнеров, чтобы присоединиться к самому сильному, самому мощному оборонительному альянсу в истории мира, — сказал Байден.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия выступили с пожеланием присоединиться к НАТО. 18 мая представители МИД стран прибыли в Брюссель, чтобы передать заявки пресс-секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу, хотя против их решения выступила Турция, заблокировавшая заявки Стокгольма и Хельсинки.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ответ России на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры Альянса. По мнению Путина, «проблемы создаются на голом месте».