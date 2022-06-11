Байден ещё не определился с поездкой в Саудовскую Аравию

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Пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден пока не определился с визитом в Саудовскую Аравию. Отмечается, что на предстоящих переговорах тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги обязательно войдёт в повестку переговоров Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда. Предыдущие встречи американской делегации с представителями арабской страны не принесли желаемого результата, пишет РИА Новости.

Что касается Саудовской Аравии, он сказал, что «ещё не» принял решения о визите, — сказано в сообщении пресс-пула.

Главная цель Вашингтона на предстоящих переговорах — нормализация отношений с Саудовской Аравией.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подтвердила визит в Саудовскую Аравию двух высокопоставленных сотрудников американской администрации. Она добавила, что среди обсуждаемых тем на встрече поднимался вопрос поставок энергоносителей и дестабилизирующая активность Ирана. В Эр-Рияд был направлены координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк и старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин​​​.