Байден еще на год продлил введенный из-за Украины режим ЧС

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в письме конгрессу сообщил, что продлевает еще на год действующий с 2014 года режим «чрезвычайной ситуации», введенный из-за Украины. Он позволяет применять в отношении России новые санкции.

Я определил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, установленное исполнительным указам 13660 из-за Украины, — говорится в опубликованном письме.

Байден объяснил продление режима тем, что действия и политика правительства РФ продолжают представлять «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Чрезвычайная ситуация была введена в Соединенных Штатах 6 марта 2014 года. С тех пор американские президенты своими решениями ее регулярно продлевают.

На днях губернатор штата Айдахо в США Брэд Литтл предложил закрыть южную границу США, сократить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либералам. Для этого, по словам политика, следует избавиться от Джо Байдена и вернуть в Белый дом экс-президента Дональда Трампа.

В результате опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal, выяснилось, что внутренней политикой Байдена недовольны 65% американцев. Признались, что недовольны уровнем инфляции, 68% респондентов. В поддержку американского лидера высказались 30% опрошенных.