Байден едва не уснул на климатическом саммите в Глазго

Американский президент Джо Байден едва не уснул на климатическом саммите в шотландском Глазго. Он пытался бороться со сном до тех пор, пока к нему не подошёл сотрудник аппарата главы государства. После этого Байден протёр глаза и продолжил слушать выступающих. Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

На кадрах видно, что лидер США на протяжении минуты пытается не уснуть и время от времени закрывает глаза на несколько секунд.

29 августа сообщалось, что Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе встречи глава израильского правительства рассказывал о новом этапе дружбы между двумя народами. В это время американский президент неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами.

Байден получил прозвище Сонный Джо из-за случаев, когда он терял нить разговора или визуально выглядел спящим на мероприятиях.