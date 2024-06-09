Байден достиг соглашения с Макроном по российским активам Reuters: Байден договорился с Макроном о передаче доходов от активов РФ Киеву

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон, Джо Байден

Прибыль от замороженных российских активов пойдет Украине, передает агентство Reuters. К соответствующему соглашению пришли президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон, говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине, — говорится в сообщении агентства.

Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США пока не готовы представить решения по конфискации замороженных активов России. Прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает американскому президенту Джо Байдену соответствующие полномочия, признал он.

Также газета Financial Times передавала, что Саудовская Аравия и Индонезия активизировали лоббистские усилия, чтобы не допустить конфискации суверенных российских активов в Европе. Эр-Рияд и Джакарта «крайне обеспокоены» сохранностью их средств на Западе, подчеркнул источник издания.

Министр финансов Антон Силуанов тем временем констатировал, что Москва готова к зеркальному ответу в случае незаконного использования активов страны за рубежом. Он напомнил, что у России есть замороженные деньги на счетах «С», с которых точно так же идут определенные доходы.