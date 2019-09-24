Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк, где впервые примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Программа рабочего визита главы государства обширна: от встречи представителями украинской общины в США и выступления с трибуны до ряда двусторонних переговоров, включая ожидаемую многими беседу с американским лидером Дональдом Трампом 25 сентября. Ожидания от неё, похоже, высокие — причём не только в Киеве, но и в Вашингтоне.

Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники уже сообщили , что запланированный на 25 сентября разговор Зеленского и Трампа тет-а-тет должен продлиться по меньшей мере 45 минут. Помимо этого, как зачастую случается на подобных мероприятиях, возможны и встречи, что называется, на ногах. Они, впрочем, иногда бывают более показательными, чем закрытые переговоры.

С Порошенко, к слову, Трамп в своё время беседовал на сессии ГА немногим более 20 минут. Однако делать из этого далекоидущие выводы о том, что хозяину Белого дома нынешний президент Украины предпочтительнее его предшественника, едва ли стоит. Вероятнее всего, дело, в первую очередь, в повестке переговоров. А она на сей раз, если судить по имеющимся данным, одинаково актуальная и для Вашингтона, и для Киева.

Разумеется, лидеры поднимут вопросы мирного урегулирования в Донбассе, выполнения Минских соглашений и дальнейшей помощи Украине от Соединённых Штатов — как в виде инвестиций, так и поставками вооружения. Со стороны Трампа стоит ожидать «решительных заявлений о поддержке» Киева. Об этом заявил специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер, выступая десять дней назад на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Мы надеемся, что так или иначе сможем поспособствовать миру на Украине, в том числе, посредством выполнения Минских соглашений. Мы подтвердим и нашу военную помощь. Думаю, будет послано чёткое сообщение о том, что мы глубоко вовлечены в попытку помочь Украине быть максимально успешной, — добавил американский дипломат.

При этом предполагается, что Трамп затронет также не столь очевидные проблемы. В частности, речь может пойти и о деятельности китайских компаний на Украине — американский президент в условиях торгового противостояния с Пекином заинтересован ослабить позиции КНР везде, где это для него возможно.

Кроме того, как ожидается, Трамп обсудит с Зеленским расследование деятельности украинской газовой компании Burisma. Именно там в 2014–2019 годах работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена, Хантер. Будучи членом совета директоров, он получал за свою деятельность внушительные суммы, хотя, как установило следствие, никаких важных функций не выполнял. В то время, как само расследование на Украине было фактически приостановлено — без выдвижения официальных обвинений в отношении Хантера, — эта история всколыхнула американские политические круги. Байден-старший пока рассматривается как один из наиболее вероятных соперников для Трампа на президентских выборах в США 2020 года. И, как обоснованно предполагают многие, форсирование скандала вокруг сына бывшего вице-президента было бы на руку нынешнему хозяину Белого дома. Для Зеленского этот вопрос также может оказаться одним из ключевых: экс-спикер МИД Украины Олег Волошин даже высказывал мысль о том, что завершение дела в отношении Хантера Байдена — обязательно с выдвижением против него обвинений — в числе главных условий продолжения американо-украинских контактов на высшем уровне.

Естественно, лишь встречей с Трампом внешнеполитическая активность Зеленского в Нью-Йорке не ограничится: президент Украины наверняка приложит усилия и для того, чтобы заручиться ещё более масштабной поддержкой от мирового сообщества. Не стоит забывать и о грядущих переговорах в «нормандском формате». Хотя их дата ещё не определена, украинский лидер, очевидно, использует возможность «сверить часы» с участниками переговорного процесса: канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французский президентом Эммануэлем Макроном.