Байден дал России совет по нефтедобыче

Джо БайденФото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press
Читайте нас в Google Новости
Отказ РФ и Саудовской Аравии от наращивания добычи нефти был бы неправильным. Такое мнение по итогам саммита G20 высказал президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости.
Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная, — сказал Байден.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия приступила к строительству инновационного города будущего Неом. О проекте создания мегагорода в пустыне стало известно в 2017 году. Его инвестиционный потенциал составляет более $500 млрд. Город возводится на площади в 26,5 тысячи кв. км в провинции Табук на побережье Красного моря и Акабского залива в пограничной с Египтом и Иорданией зоне.