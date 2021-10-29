Байден дал России совет по нефтедобыче

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Саммит G20 добился прогресса в борьбе с пандемией, кризисом с климатом и в восстановлении экономики. Об этом заявил президент США Джо Байден, его слова приводит РИА Новости.

По словам Байдена, это был сложный год, отмеченный «огромными глобальными кризисами», критическими из которых являются пандемия коронавируса, постоянное экономическое восстановление и борьба с климатическим кризисом. Я считаю, что мы добились...