Байден без повода оскорбил Си Цзиньпина. И он снова станет президентом США? Джо Байден назвал лидера Китая диктатором. МИД КНР уже выразил протест

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Недаром, видимо, в прошлом году самым популярным в американских СМИ словом в отношении Джо Байдена была деменция. Но это не мешает ему готовиться к новой предвыборной кампании. Вот и на этот раз, выступая на собрании по сбору средств в свой предвыборный фонд, ветеран штатовской политики вдруг сравнил председателя КНР Си с диктаторами.

Тень китайского председателя

Иногда кажется, что Си Цзиньпин просто владеет подсознанием американского президента. Достаточно вспомнить, как 9 марта 2022 года Байден, пытаясь сформулировать определение американской нации, вдруг отвлекся и стал увлеченно рассказывать о том, как в свою бытность вице-президентом путешествовал с Си Цзиньпином у подножья Гималаев и проехал якобы 17 тысяч миль. А потом остановился и добавил, что «это неточная информация». Аудитория, мягко говоря, была в шоке.

Вот и на этот раз президент пустился в рассуждения о сбитом китайском воздушном шаре с якобы шпионской аппаратурой, который залетел в американское воздушное пространство, и без особой мотивации и повода сравнил председателя Си с диктаторами, которым-де позор быть не в курсе таких операций. Причем никто не будет перетолковывать смысл путанной байденовской фразы, но прозвучало слово «диктатор» в отношении китайского лидера. И Пекин уже заявил протест.

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К байденовским чудачествам и оговоркам уже привык весь мир. Мол, что с него взять, если он путает дату рождения собственной жены и причину смерти своего старшего сына, но только что в Пекин буквально пробился госсекретарь Энтони Блинкен, который явно обсуждал и возможность личной встречи Байдена и Си. Более того, говорили о предстоящем в этом году в Дели саммите лидеров «Большой двадцатки» как о прекрасном поводе для двух политиков обсудить дела свои скорбные с глазу на глаз. И тут такой афронт.

Что сделает Китай?

Нельзя исключить, что эмоциональный выхлоп Байдена случился на фоне того, что в Америке итоги визита Блинкена оценили как ничтожные. Сам Си уделил госсекретарю всего полчаса, что с учетом двухстороннего перевода сократило период живого общения минут до двадцати. Да и сама поза председателя, севшего в главе стола и посадившего американского гостя сбоку, говорила о многом. Особенно в Китае, где по завету Конфуция жесты и знаки ценят выше слов.

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине 19 июня 2023 г.

США и Китай начинают разделять экзистенциальные противоречия двух ведущих держав мира, которым во все большей степени становится тесно. Пекин жестко предупредил США о недопустимости вмешательства в его отношения с Тайванем и спокойно отнесся к словам Блинкена о неких нарушениях прав человека в Поднебесной.

А тут еще информация о все более активном внедрении Китая в Латинскую Америку, которая перестает быть американским «задним двором», о создании на Кубе центра подготовки спецназа, а может, и станции электронного слежения за самими Штатами, с растущими китайскими инвестициям в Венесуэле, Бразилии.

Словом, Байден, конечно, опять учудил, но его словесная эскапада в ходе исторического развития принципиально ничего не меняет.

Москва в позе «мудрой обезьяны»

Все помнят китайскую же притчу о мудрой обезьяне, которая спокойно наблюдала с холма, как в долине сошлись в поединке два тигра. Пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков завил, что слова Байдена о председателе Си отражают непоследовательность американской внешней политики и менторский тон США, который для большинства в мире уже неприемлем.

Собственно, в американской долговременной внешнеполитической стратегии и России, и Китаю отводят роль соперников и противников. Это данность, а потому никакой дипломатический этикет и дежурные улыбки не могут скрыть сути идущих процессов большой игры.

А Байден уже не в первый раз и, может, против своей воли сыграл в правдоруба. Как говорится, что у властителей американского «глубинного государства» на уме, то у Байдена на языке.