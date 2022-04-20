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Байден 21 апреля сделает заявление по ситуации вокруг Украины

Белый дом: Байден 21 апреля сделает новое заявление по ситуации вокруг Украины
04:38, 21 апреля 2022
Байден 21 апреля сделает заявление по ситуации вокруг Украины Джо Байден Фото: Chris Kleponis/Pool /CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден утром 21 апреля выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины. Он должен представить новые данные о действиях Москвы и Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на его рабочий график, предоставленный Белым домом.

Агентство отмечает, что выступление запланировано на 09:45 по вашингтонскому времени (16:45 мск). Других подробностей об ожидаемой речи не приводится.

Известно лишь о том, что она продлится не более получаса, поскольку уже в 10:20 (17:20 мск) американский президент должен вылететь в Портленд. В штате Орегон у Байдена запланированы публичные мероприятия.

Ранее стало известно, что 20 апреля Джо Байден заявил: ситуация вокруг Украины является одной из основных причин инфляции в Америке, а также угрозой мировой экономики. Он заверил американцев, что администрация делает всё возможное для снижения цен. По словам Байдена, к росту цен привела российская спецоперация на Украине.

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