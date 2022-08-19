Baijiahao: Европа перешла на сторону России в переломный момент

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Страны Европы поддержали Россию в критический для них момент, что стало серьезным ударом для Украины, пишет китайское издание Baijiahao. Авторы публикации заявляют, что в начале военной операции страны Запада активно поддерживали Украину, но осознав ее безнадежное положение поменяли свой подход, передает «ПолитРоссия».

Украинская сторона не добивалась никаких результатов на поле боя, и это все больше разочаровывает Евросоюз. Зеленский оказался беспомощным, когда несколько стратегически важных регионов заявили о решении войти в состав РФ. В итоге Европа перешла на сторону России в критически важный момент, — говорится в тексте.

Ссылаясь на представителей военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья авторы подчеркивают, что уже 16 политиков из стран Европы и Северной Америки заявили о желании участвовать в роли наблюдателей на референдуме. Таким образом Киеву не следует ждать безграничной помощи от западных государств, утверждают публицисты.

19 августа Соединенные Штаты анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн. Отмечается, что помощь будет представлена в рамках указа президента Джо Байдена. В нее войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и другое оружие. Вооружение может поступить на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.