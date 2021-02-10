Бахрейн зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/ebfa9aa8-6baf-11eb-908d-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Вакцину от нового коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Бахрейне, передаёт Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Страна в Персидском заливе стала 24-м государством в мире, одобрившим применение препарата. По информации местных СМИ, власти применят вещество только в экстренных случаях. «Спутник V» создан специалистами в РФ.

Кроме того, Бахрейн разрешил использование в стране разработок против COVID-19 британско-шведского предприятия. Ранее, в ноябре 2020-го, данное арабское государство разрешило использование китайского «лекарства» для защиты людей, тесно работающих с заразившимися COVID-19. В начале декабря 2020-го королевство выдало разрешение на применение вакцины производства американской и германской фирм.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн, — передаёт РФПИ на своём официальном сайте.

По последним данным Минздрава Бахрейна, с начала пандемии в стране выявлено почти 100 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, зафиксировано около 400 летальных исходов.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Около 2,2 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Обе прививки сделали более 1,7 млн россиян, сообщил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии по научной работе Денис Логунов. Актуальные данные он озвучил в рамках круглого стола «Вакцинация от COVID-19 — эффективный барьер вызовам пандемии», отметив «хороший уровень безопасности вакцины».

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V». Если условное регистрационное удостоверение и одобрение со стороны Еврокомиссии препарату выдадут, то его можно будет централизованно поставлять в страны ЕС.