Бахмут, Работино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 15 июня

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий группировки войск «Центр» ВС РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Богдановки, Бердычей, Константиновки, Новопокровки, Нетайлово, Работино, Яснобродовки и Часов Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 15 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Без особых изменений. Продолжаются позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. На Донецком фронте продолжаются наступательные действия ВС РФ в районе населенного пункта Константиновка, а также, по направлению населённого пункта Максимильановка, что северо-западнее освобожденной накануне Георгиевки. В Красногоровке российские войска продвинулись с восточной стороны, также продолжаются бои в центральной части города. В Карловке и Яснобродовке продолжаются бои на окраинах населенных пунктов. Есть тактические успехи российских войск в Соколе. Часовоярское направление. При поддержке авиации и артиллерии ВС РФ продолжается штурм восточного пригорода Часов Яра. Южнее, в районе населенного пункта Богдановка, ВС РФ смогли улучшить свои позиции, что еще сильнее осложняет положение украинского гарнизона в этом районе», — сообщает WarGonzo.

По информации авторов проекта, на Харьковском направлении продолжаются бои в центральной части Волчанска, есть небольшие продвижения российских войск, в районе Глубокого ВСУ пытались предпринять попытку контратаки, но безуспешно.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

«Два майора»

«Харьковское направление характеризуется тяжелыми боями в Волчанске и севернее н.п. Липцы. Противник старается перебрасывать резервы по переправам, которые уничтожаются нашими ударами. На южном фланге Северского направления наши войска интенсифицировали атакующие действия у Раздоловки. Продвижение на участке фронта 2 км составило до 1 км. Западнее Авдеевки ВС России наступают на юг от Новопокровского и севернее Уманского, закрывая вражеский выступ фронта. Также отмечается продвижение севернее Нетайлово по направлению к Яснобородовке. На Кураховском направлении наши войска на бронетехнике под массированными ударами вражеских дронов смогли броском продвинуться в Георгиевке на глубину до 2 км», — пишут авторы.

По данным источников канала «Два майора», на Запорожском фронте севернее населенного пункта Пологи стало известно об успехах ВС РФ в селе Загорное. Также взята под контроль дорога до населенного пункта Мирное.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении идут ожесточенные бои в Волчанске, сложная обстановка сохраняется в районе агрегатного завода. На Бахмутском направлении российские войска ведут бои в восточном пригороде Часова Яра, а севернее добровольческие подразделения зачистили лес, примыкающий к Богдановке. На Донецком направлении российские войска продвинулись с восточной стороны микрорайона Солнечный, где российские бойцы заняли территорию городской больницы и школы №1», — говорится в публикации Telegram-канала «Рыбарь».

Авторы отметили, что на Угледарском направлении ВСУ были полностью выбиты из Парасковиевки. В то же время часть села находится в серой зоне в силу высокой интенсивности артиллерийского огня ВСУ.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 15 июня, фото, видео

Магнитные бури сегодня, 15 июня: что завтра, боли, бессонница, тошнота

Убийца F-16 и Mirage 2000. Что известно о новой российской ракете Х-101