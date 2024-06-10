Бахмут, Работино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 10 июня

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Красногоровки, Липцев, Новопокровки, Нетайлово, Работино и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 10 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Тут без особых продвижений, преимущественно позиционные бои и артиллерийские дуэли в районе Работино и северо-западнее Вербового. На Донецком фронте ВС РФ продолжают с боями продвигаться в районе Константиновки. В Парасковиевке и в Георгиевке продолжается зачистка. В Красногоровке российские войска при поддержке артиллерии и авиации ведут городские бои. Продолжаются ожесточенные бои на окраинах Карловки. В районе Яснобродовки также продолжается движение российских войск к населенному пункту. Часовоярское направление. ВС РФ продвигаются в восточном пригороде Часова Яра по направлению к каналу Северский Донец — Донбасс, есть продвижения. Центральная часть микрорайона уже находится под контролем российских войск. Также есть продвижения в районе Ивановского, где продолжаются бои за высоты», — сообщает проект.

По информации источников канала WarGonzo, на Харьковском фронте в настоящее время фиксируется довольно сложная обстановка.

«Переброшенные с других направлений подразделения ВСУ, а также большое количество дронов, дают украинцам возможность если не перехватить инициативу полностью, то хотя бы активно контратаковать. Продолжаются ожесточенные бои в центральной части Волчанска и в районе населенного пункта Глубокое», — говорится в публикации.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украина

«Два майора»

«На Харьковском направлении идут ожесточенные бои в н. п. Волчанск. В районе Агрегатного завода штурмовые подразделения ВС России подошли к мощному узлу обороны ВСУ и готовятся к его штурму, а в восточной части города противник за сутки предпринял несколько контратак. На Липцевском направлении основные события развиваются в районе западнее н. п. Зеленое у линии границы, где продолжается продвижение наших штурмовых групп. Противник провел ротацию частей, заменив утратившие боеспособность из-за потерь подразделения. Западнее Сватово возобновились бои у Стельмаховки и вблизи н. п. Терны, местами удалось расширить зону контроля. В Часове Яре идут тяжелые бои в микрорайоне Канал, сообщают о боях у Калиновки с севера. В восточной части Часова Яра ранее сообщали о продвижении наших войск к центру микрорайона», — сообщают журналисты.

По данным канала «Два майора», западнее Авдеевки ВС РФ постепенно продвигаются у Уманского и Новопокровского, с обеих сторон работает ствольная и реактивная артиллерия, применяется множество дронов.

«На Запорожском фронте множество дронов ВСУ сдерживают наше продвижение у Работино, Новопокровки и Нестерянки. Враг применяет сразу рой FPV-дронов, в том числе ночных, дальность которых увеличена за счет ретрансляторов. На Херсонском направлении группы ВСУ пытались действовать в островной зоне на лодках, но были уничтожены», — пишут авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украина

«Рыбарь»

«Российские войска поразили объекты ВСУ в Харькове. Противник, в свою очередь, продолжал обстреливать российское приграничье, в том числе с применением управляемых авиабомб западного производства. На Купянско-Сватовском направлении российские войска наступают вдоль железной дороги в направлении Степовой Новоселовки. На Бахмутском направлении идут бои в центре микрорайона Канал и на территории Часовоярского ремонтного завода. На Авдеевском направлении российские войска расширили зону контроля к северу и северо-западу от Уманского, закрепившись в районе балки Бабаки», — говорится в публикации канала «Рыбарь».

Отмечается, что на Времьевском направлении ВС РФ ведут бои на северной окраине Старомайорского в районе улицы Молодежной, где пока еще сохраняется присутствие ВСУ.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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