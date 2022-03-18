Багамский Центробанк нашёл связанные с Россией активы на $3 млрд

Около $3 млрд активов, владельцы которых могут быть связаны с Россией, обнаружили в финансовых учреждениях на Багамах. Об этом сообщило агентство Reuters. Принадлежит ли какая-либо часть активов гражданам, попавший под санкции, пока неизвестно.
По информации агентства, на депозитах ЦБ страны было
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины, в ходе которой Вооружённые силы РФ начали наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры по всей территории сопредельного государства.
В ответ на это Запад объявил о новой витке санкций в отношении РФ. Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Была заморожена половина всех золотовалютных резервов страны — около $300 млрд. Многие иностранные бренды сообщили о приостановке деятельности в России. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.