Багамские острова присоединились к западным санкциям против России

Власти Багамских островов отдали приказ своим финансовым институтам приостановить все транзакции с российскими юридическими и физическими лицами, против которых были введены западные санкции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Комиссии Багамских островов по ценным бумагам (SCB).

Агентство сообщает, что правительство Багамских островов только на словах осудило проведение военной операции России на Украине и ещё не определилось со своей позицией по вопросу поддержки антироссийских санкций, чтобы не навредить своей экономике.

Reuters отмечает, что российские нефтяные танкеры Совкомфлота сменили маршрут в сторону Багамских островов из-за невозможности доставить товар ввиду введённых санкций.

Банки островного государства, включая Центральный банк, не сообщили, есть ли у них счета россиян и будут ли они заморожены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.