Чехия просит страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату

https://static.news.ru/photo/e35bb9a6-afe6-11eb-a7fe-96000091f725_660.jpg Андрей Бабиш Фото: Roman Vondrous/CTK/GLOBAL LOOK PRESS

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш на неформальном саммите Евросоюза, проходящем в Португалии, обратился к партнёрам по ЕС с призывом выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из-за произошедших в 2014 году взрывов на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, сообщает газета Mlada fronta DNES.

Заявление Бабиша прозвучало вечером 7 мая на совместном ужине участников саммита в городе Порту. Чешский премьер-министр полагает, что страны Евросоюза, выслав дипломатов, проявят солидарность с Прагой.

Невозможно, чтобы Европа допускала такие акции. Мы должны воспринимать это так: когда совершено нападение на одну из стран [ЕС], то это значит, что совершено нападение на всех, — подчеркнул Бабиш.

Отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как Прага выслала 18 дипломатов РФ. Их обвинили в связях со спецслужбами и причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. Российские власти также категорически отвергли обвинения Чехии по поводу взрывов. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что правительство Чехии стало заложником политики США в отношениях с Россией.

6 мая Бабиш заявил о необходимости внести разрядку в отношения между Прагой и Москвой.