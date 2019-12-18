https://static.news.ru/photo/84bdccfe-21a8-11ea-9de2-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Бабченко Фото: Аркадий Бабченко/facebook.com

Израиль отказал Аркадию Бабченко в виде на жительство и принял решение о его выдворении. Об этом журналист сообщил в соцсетях. Ему также запрещают работать в стране.

Когда жизнь опередила мечту. И мем стал реальностью. А меня-таки выдворили из Израиля, — написал он на своей странице в Facebook.

Власти Израиля запретили Бабченко работать и пригрозили депортацией, сообщается в его посте.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Бабченко, известный по инциденту с инсценировкой собственного убийства в мае 2018 года, покинул Украину, пообещав вернуться, как только в стране «станет жарко».