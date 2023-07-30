Бабченко бросался яйцами в посольство РФ и попал в отдел полиции в Таллине

Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аркадий Бабченко

В Эстонии задержали мужчину, забросавшего яйцами здание посольства России в Таллине, сообщило местное издание Delfi. По его информации, все происходило ночью прямо на глазах у полицейских. По словам проукраинского активиста группы «Мирное сопротивление» Михаила Баранова, за порчу фасада диппредставительства был задержан журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело, — приводит издание сообщение пресс-службы полиции.

Эстонские стражи порядка пообещали уточнить информацию в ходе дальнейшего разбирательства.

По данным Delfi, сам Баранов, утверждающий, что задержанным оказался Бабченко, накануне сам был задержан в Литве. Его подозревают в том, что он оставил мелками надпись на арт-инсталляции «ШИЗО», установленной в Вильнюсе сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального. На арт-объекте появились надписи «Navalnists for the terror» («навальнисты за террор») и «параша Гиркина».

Инсталляция, которая представляет собой условную копию штрафного изолятора, куда Навального на прошлой неделе отправили уже в 17-й раз, с начала месяца дважды подвергалась нападениям.

В январе МВД РФ объявило Аркадия Бабченко в розыск. Статья, инкриминируемая ему, не указывается. Затем его внесли в список иноагентов за сбор средств для украинских войск и распространение фейков о российской власти.