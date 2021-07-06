Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего главу ОАО «Белгазпромбанк» и экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает БелТА.

Также Бабарико назначили штраф в размере пять тысяч базовых величин ($57 тыс. по текущему курсу белорусского рубля). Кроме того, ему запрещено занимать должности, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей.

Приговор Верховного суда Белоруссии обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Судебное разбирательство было открытым.

Виктор Бабарико ранее возглавлял Белгазпромбанк. Перед президентской кампанией он уволился. На конец мая интернет-опросы отдавали ему первое место с более чем 50% голосов. Однако ЦИК отказала ему в регистрации в качестве одного из кандидатов, а на самого политика завели уголовное дело. В итоге президентом Белоруссии в очередной раз стал Александр Лукашенко.

Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в феврале. Фигурантами дела стали восемь человек. По данным полиции Белоруссии, на базе банка под руководством Бабарико действовала преступная группа, выводившая деньги за границу.