https://static.news.ru/photo/b1599dc8-6d08-11ea-be8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт российской авиакомпании Azur Air, на борту которого находятся около 500 граждан РФ и стран СНГ, вылетел днём 23 марта из международного аэропорта марокканского города Касабланка.

Спецрейс российской авиакомпании Azur Air с почти 500 гражданами России и стран СНГ вылетел из аэропорта Касабланки, — сообщили ТАСС в посольстве РФ в Рабате.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания S7 эвакуировала из Черногории 179 российских туристов. Об этом заявили в посольстве РФ в Черногории.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.