«Азовцы» озвучили условия выхода из «Азовстали»

«Азовцы» готовы выйти из завода «Азовсталь», если им дадут возможность эвакуироваться в третью страну или при её содействии с сохранением оружия, заявил замкомандира нацполка «Азов» Святослав «Калина» Паламар, передаёт издание «Страна». Он подчеркнул, что украинские военные не готовы сдаться в плен, а также хотят забрать тела погибших.
Паламар добавил, что украинские переговорщики Михаил Подоляк и Давид Арахамия согласны приехать в Мариуполь для решения вопроса о выходе гарнизона и мирных жителей, если туда прибудут их российские коллеги Владимир Мединский и Леонид Слуцкий.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «Азовсталь» прилично укреплённым районом и отметил, что «зачистка националистов» металлургического завода продолжается.
По мнению бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова, украинских военнослужащих
По данным Народной милиции ДНР, из «Азовстали» по гумкаридорам 20 апреля было эвакуировано 127 жителей Мариуполя, их отправили в село Безыменное.