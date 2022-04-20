«Азовцы» озвучили условия выхода из «Азовстали»

«Азовцы» готовы выйти из завода «Азовсталь», если им дадут возможность эвакуироваться в третью страну или при её содействии с сохранением оружия, заявил замкомандира нацполка «Азов» Святослав «Калина» Паламар, передаёт издание «Страна». Он подчеркнул, что украинские военные не готовы сдаться в плен, а также хотят забрать тела погибших.

Паламар добавил, что украинские переговорщики Михаил Подоляк и Давид Арахамия согласны приехать в Мариуполь для решения вопроса о выходе гарнизона и мирных жителей, если туда прибудут их российские коллеги Владимир Мединский и Леонид Слуцкий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «Азовсталь» прилично укреплённым районом и отметил, что «зачистка националистов» металлургического завода продолжается.

По мнению бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова, украинских военнослужащих стоит «заблокировать» на территории «Азовстали». Он подчеркнул, что это позволит избежать человеческих жертв, а украинские военные рано или поздно сдадутся из-за дефицита продовольствия и боеприпасов.

По данным Народной милиции ДНР, из «Азовстали» по гумкаридорам 20 апреля было эвакуировано 127 жителей Мариуполя, их отправили в село Безыменное.