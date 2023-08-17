«Азов» зализал раны: кто вернулся на СВО, будет ли второй Мариуполь

Фото: МО Украины

Временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бойцы полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) снова принимают участие в боевых действиях. Что известно об этом подразделении и его возвращении?

На брифинге в Military Media Center, который координирует украинское Минобороны, Уршалович подчеркнул, что бойцы «Азова» восстановились и начали выполнение задач в районе Серебрянского лесничества.

Что известно о новой бригаде «Азов»

В июле президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию, а затем сообщил, что вместе с ним в Киев вернулись командиры батальона «Азов» Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Они были взяты в плен еще в 2022 году во время штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе и переданы Анкаре, где должны были находиться до окончания спецоперации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Турция отпустила украинцев под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.

Тогда же командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко в социальных сетях рассказал, что вернувшиеся бойцы бригады «Азов» готовы отправиться на фронт в самое ближайшее время.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, это подразделение не станет грозным оружием в руках Киева.

«Бригада по стандартам ВСУ — две тысячи человек, не исключаю, что в бригаде „Азова“ три тысячи бойцов. Примерно 18 артиллерийских орудий, 30–33 танка, до 250 бронеавтомобилей, БМП и БТР и тому подобного. Это подразделение начали воссоздавать сразу после Мариуполя. Думаю, что с Украины собрали все отребье, но это уже не тот боеспособный „Азов“ из Мариуполя в начале СВО. Это отребье, только имя», — пояснил он.

Что будет с «азовцами» при повторном взятии в плен

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что при повторном взятии в плен бойцов возрожденного «Азова» необходимо казнить.

«Если они вновь попадут в плен, их надо судить, ни о каком освобождении и передаче пленных речи идти не может, они просто глумятся над людьми», — подчеркнул Соболев.

Матвийчук обратил внимание, что российские военные, скорее всего, не будут брать в плен украинских бойцов. По его словам, представителей «Азова» объединяет «ненависть к РФ и язычество».

«Они могут представлять опасность, так как связаны военными преступлениями, они боятся праведного суда, знают, что от России пощады можно не ждать. <...> Не исключу, что после всех событий, после обмена в плен их брать не будут», — говорит Матвийчук.

Как в России отреагировали на возвращение «азовцев» на Украину

На пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка президент РФ Владимир Путин не стал подробно комментировать ситуацию с передачей Турцией командиров «Азова» Киеву.

«Договоренности были, других комментариев не будет», — отреагировал на вопрос российский лидер.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что все претензии по появлению членов «Азова» в зоне СВО необходимо адресовать турецкой стороне.

«В данном случае Турции нужно предъявлять претензии — почему они передали членов „Азова“ Украине? В то же время понятно, что контролировать этот процесс невозможно. Просто нельзя было их передавать до окончания спецоперации», — объяснила она.

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