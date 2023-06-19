Азиатская страна подала заявку на вступление в БРИКС Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бангладеш подала заявку на вступление БРИКС, пишет Dhaka Tribune. Запрос на вступление был направлен после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Женеве на минувшей неделе.

По данным газеты, президент ЮАР положительно отнеслась к этому предложению.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на Петербургском международном экономическом форуме ранее заявил, что страна хотела бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС. По его словам, это необходимо, чтобы освободить экономику республики от давления.

Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. По его словам, африканское государство заинтересовано в одном из ключевых направлений работы организации — переводе торговли на альтернативные валюты, в том числе национальные.

В конце мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что выступает за присоединение Венесуэлы к союзу БРИКС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь заявил, что страна желает стать частью объединения, поскольку этот союз формирует новый мировой порядок.