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Азербайджанский военный погиб в результате обстрела со стороны Армении

16:35, 23 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Азербайджан сообщил о гибели своего военнослужащего после обстрела со стороны Армении. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

По данным ведомства, примерно в 16:00 по местному времени были обстреляны азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении, в результате погиб военнослужащий по имени Фарман Яглу.

Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении, — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанном направлении, предпринимают ответные действия.

В Минобороны Армении заявили, что  в результате инцидента были ранены трое армянских военных.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Армении подписать мирный договор, а также признать территориальную целостность двух стран и договориться о делимитации границ. Политик подчеркнул, что повестка дня Баку в этом вопросе соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России.

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