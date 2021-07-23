Азербайджанский военный погиб в результате обстрела со стороны Армении

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Советник Госдепартамента США Дерек Шолле обсудил в ходе визита в Польшу роль Варшавы в борьбе с «российской агрессией». Стороны также затронули тему реализации проекта «Северный поток — 2» и высказали опасения по его запуску. Об этом сообщает американское дипломатическое ведомство.

Советник Шолле также поднял вопрос о важности дальнейшего укрепления польских демократических институтов и защиты свободы СМИ как ключевых элементов жизнеспособной демократии. Наконец, он обсудил обоюдные опасения относительно газопровода «Северный поток...