Азербайджанский военный был ранен на границе с Арменией

Военнослужащий Азербайджана получил ранение в результате перестрелки на границе. Об этом заявили в Минобороны страны.

В ведомстве рассказали, что армянские военные около 10:00 обстреляли азербайджанские позиции в Нахичеванском направлении.

Обстрел был подавлен ответным огнем. В настоящее время ситуация в этом направлении стабильная и находится под контролем подразделений ВС Азербайджана, — говорится в сообщении.

Пострадавший военнослужащий Ибадулла Марданлы госпитализирован.

В армянском военном ведомстве сообщили, что инцидент произошёл на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Утверждается, что азербайджанские военные пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. Армянская сторона попыталась этому помешать и произошла перестрелка. В результате погиб военнослужащий ВС Армении.

Ранее стало известно, что в окрестностях города Шуша были обстреляны позиции ВС Азербайджана. Это произошло 13 июля в 21:34 и 21:45 по местному времени. В результате инцидента раненых и пострадавших среди личного состава нет. Также Минобороны Азербайджана сообщало об обстреле своих позиций вечером 9 июля. Это произошло в селе Заманлы Гедабекского района.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.