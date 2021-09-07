Азербайджанский Агдам полностью очистили от армянских мин

Баннер с предупреждением о возможных минах и боеприпасах в Агдамском районе

Территория города Агдам полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые были заложены на территории Карабаха во время армянской оккупации . Об этом Trend сообщил заместитель главы исполнительной власти Агдамского района Аллахверен Алиев.

Отмечается, что процесс разминирования Агдамского района продолжается.

Территория города полностью очищена от мин, работы по благоустройству продолжаются. Прокладываются линии электропередачи, водоснабжения, строятся дороги. В настоящее время процесс разминирования в сёлах района продолжается, — рассказал Алиев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку смог получить от Еревана лишь карты минных полей в Агдамском районе. Глава государства отметил, что по другим районам Карабаха Армения отказывается передавать такие карты. Он подчеркнул, что в этих землях есть сотни тысяч мин. Президент Азербайджана добавил, что сейчас ведётся интенсивный процесс разминирования и восстановления освобождённых от оккупации азербайджанских районов в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.