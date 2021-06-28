Азербайджано-турецкие учения начались в Баку

В понедельник, 28 июня, в Баку начались совместные учения Азербайджана и Турции «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021». Об этом сообщили на сайте Министерства обороны республики.
С 28 июня в Баку начались совместные тактические учения с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021», — говорится в сообщении.
Учения
Учения завершатся 30 июня.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал увеличение численности армии страны. По его словам, также в Азербайджане начался процесс по закупке современной техники. Алиев пояснил, что Баку будет наращивать военную мощь, «правильно анализируя результаты и ход второй карабахской войны».