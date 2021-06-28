Азербайджано-турецкие учения начались в Баку

В понедельник, 28 июня, в Баку начались совместные учения Азербайджана и Турции «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021». Об этом сообщили на сайте Министерства обороны республики.

С 28 июня в Баку начались совместные тактические учения с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021», — говорится в сообщении.

Учения проводятся с целью улучшения взаимодействия подразделений армий двух стран во время проведения боевых операций. В мероприятиях задействовано до 600 военнослужащих, до 40 единиц танков и другой бронетехники, до 20 артиллерийских установок и миномётов разного калибра, а также до 50 единиц автомобильной техники.

Учения завершатся 30 июня.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал увеличение численности армии страны. По его словам, также в Азербайджане начался процесс по закупке современной техники. Алиев пояснил, что Баку будет наращивать военную мощь, «правильно анализируя результаты и ход второй карабахской войны».