Азербайджан заявил об обстреле своих позиций на границе Армении

https://static.news.ru/photo/e6e632fc-cab9-11eb-8c4d-96000091f725_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Минобороны Азербайджана сообщило, что позиции армии были обстреляны на границе с Арменией. Инцидент произошёл 11 июня в 13:45 по местному времени.

Позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооружённых сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района. Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет, — говорится в заявлении.

В военном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ситуация стабильна и находится под контролем.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о провокации ВС Армении. Военнослужащие пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. Шесть человек были задержаны. Армянские военные минировали дорогу, которая проходит к позициям ВС республики. В МИД Азербайджана назвали произошедшее террористическими и провокационными действиями. Дипломаты добавили, что в Баку выступают за устранение напряжённости на армяно-азербайджанской границе путём переговоров.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооружённые силы попытались провести определённые работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своём поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.