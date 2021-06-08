Азербайджан заявил о задержании члена диверсионной группы ВС Армении

Минобороны Азербайджана сообщило о задержании члена диверсионной группы ВС Армении на границе, говорится в заявлении оборонного ведомства.
Восьмого июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы разведывательно-диверсионная группа ВС Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на нашу территорию. В результате бдительности подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян. Остальные члены группы отступили и покинули территорию, — говорится в сообщении.
В военном ведомстве заявили, что задачей этой группы было минирование территорий Азербайджана. Данные о задержанном диверсанте уточняются.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Тогда в Ереване заявили, что азербайджанские вооружённые силы пытались провести определённые работы по уточнению границ на приграничных участках Сюникской области. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обратиться за консультациями в ОДКБ на границе с Азербайджаном. Армянский политик рассказал об этом российскому лидеру Владимиру Путину. Пашинян также заявил, что предложения по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Еревана.