Азербайджан заявил о задержании члена диверсионной группы ВС Армении

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Вугар Гасанов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Власти Пакистана приняли решение отказаться от передачи своих военных баз американским военным, которые выводят свой контингент из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши. Его слова приводит телеканал Geo News.

Мы хотим, чтобы мирный процесс продвигался вперёд вместе с выводом войск. Мир не считает Пакистан частью проблемы, — рассказал политик. По его словам, в правительстве заявили всем политическим партиям, что...