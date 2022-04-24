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Мир

Азербайджан заявил о задержании армянского диверсанта

19:26, 24 апреля 2022
Азербайджан заявил о задержании армянского диверсанта Пограничная служба Азербайджана Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Погранслужба Азербайджана заявила, что задержала диверсанта. По их данным, он отправлен армянской стороной, передаёт ТАСС.

Сотрудники Госпогранслужбы задержали участника диверсионной группы Вооруженных сил Армении, военнослужащий Матиросов Эдуард Артурович, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным погранслужбы, на территорию Азербайджана была выслана диверсионная группа. Они намеревались проникнуть на территорию страны из Армении на участке в Зангиланском районе, но, как утверждают в ведомстве, встретили сопротивление азербайджанских пограничников. Последние вынудили группу отступить. Баку уведомили о случившемся представителей пограничного управления Федеральной пограничной службы России в Армении. 

Ранее глава Совбеза Армении заявил, что уже существующих механизмов не хватает для завершения процесса урегулирования. Он считает, что присутствия российских миротворцев там недостаточно.

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