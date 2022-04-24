Азербайджан заявил о задержании армянского диверсанта

Погранслужба Азербайджана заявила, что задержала диверсанта. По их данным, он отправлен армянской стороной, передаёт ТАСС.

Сотрудники Госпогранслужбы задержали участника диверсионной группы Вооруженных сил Армении, военнослужащий Матиросов Эдуард Артурович, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным погранслужбы, на территорию Азербайджана была выслана диверсионная группа. Они намеревались проникнуть на территорию страны из Армении на участке в Зангиланском районе, но, как утверждают в ведомстве, встретили сопротивление азербайджанских пограничников. Последние вынудили группу отступить. Баку уведомили о случившемся представителей пограничного управления Федеральной пограничной службы России в Армении.

Ранее глава Совбеза Армении заявил, что уже существующих механизмов не хватает для завершения процесса урегулирования. Он считает, что присутствия российских миротворцев там недостаточно.