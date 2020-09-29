Азербайджан заявил о выведении из строя С-300 армянской стороны в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c85eb23a-02e8-11eb-9207-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащим страны удалось вывести из строя зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 армянской стороны во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

По данным ведомства, это произошло в ходе боёв в районе села Шушакенд Ходжавендского (Мартунинского) района.

Выведен из строя принадлежащий неприятелю зенитно-ракетный комплекс С-300, — гласит сообщение.

Накануне, 29 сентября азербайджанское оборонное ведомство заявило, что вооружённые силы страны будут уничтожать ЗРК армянской стороны, если те появятся в зоне карабахского конфликта. 30 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянская сторона сосредоточила на Магадизском направлении дополнительные силы «с целью возвращения утраченных позиций» и в утренние часы попыталась перейти в наступление, однако эта попытка была пресечена, передаёт ТАСС.

Азербайджанские войска проводят контрнаступательную операцию для того, чтобы сломать сопротивление противника, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Совет Безопасности ООН по итогам обсуждения ситуации с обострением армяно-азербайджанского конфликта призвал Ереван и Баку прекратить огонь и сесть за стол переговоров.