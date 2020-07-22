Азербайджан заявил о напряжённой ситуации по всей линии фронта

https://static.news.ru/photo/9fec477c-cb52-11ea-a343-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

На границе с Арменией на линии соприкосновения войск есть тяжело раненные армянские военнослужащие, а напряжение по всей линии фронта сохраняется. Об этом сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении ситуация остаётся стабильно напряжённой. Противник, применяя стрелковое оружие, нарушает режим прекращения огня в разных направлениях фронта. Наши подразделения пресекают активность противника на линии фронта. В результате превентивных мер двое военнослужащих армянской армии были тяжело ранены, — цитирует Даргяхлы РИА Новости.

С 12 июля на армяно-азербайджанской границе в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, не прекращаются боестолкновения. При этом в Нагорном Карабахе сейчас всё спокойно. Обстрелы проходят рядом с боевыми постами недалеко от села Мовсес.

Как сообщает Баку, их жертвами стали 12 азербайджанских военных. Среди них есть генерал. Также известно о ранении одного из местных жителей. При этом Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Некоторые страны и международные организации уже выразили обеспокоенность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны начать диалог. Что касается Москвы, то в МИД РФ заявили о готовности стать посредником в стабилизации обстановки. При этом РФ надеется, что сложившаяся на границе Армении и Азербайджана ситуация будет урегулирована как можно скорее, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в современной истории тянется уже три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории. Она находится под контролем самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики. Однако там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Как писал NEWS.ru, ранее Азербайджан предложил провести комплексную оценку состояния Армянской АЭС.