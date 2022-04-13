Азербайджан заявил о конструктивности в переговорах с Арменией

Переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прошли в профессиональном и конструктивном русле, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции в рамках мероприятий, посвящённых 30-летию отношений Азербайджана и ООН. Ранее стало известно, что стороны обменялись мнениями по вопросам подготовки будущего мирного соглашения, организации совместной пограничной комиссии и по гуманитарным вопросам.

В целом обсуждения прошли конструктивно. Процесс нормализации отношений, безусловно, требует времени и последующих шагов. Азербайджан продемонстрировал свои благие намерения, — сказал Байрамов.

Он отметил, что Баку всегда был сторонником нормализации отношений с Ереваном. По его словам, в Брюсселе наблюдались подвижки по выдвинутым азербайджанской стороной пяти основным пунктам, которые выгодны и Армении.

При этом министр подчеркнул, что Баку также уделяет первостепенное внимание укреплению дипломатических отношений с другими странами и уставу ООН. Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, в свою очередь, отметила, что в организации надеются на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном в вопросах установления мира.

Содействие установлению мира является одним из основных принципов ООН, и мы надеемся на продолжение дальнейшего успешного сотрудничества с Азербайджаном в этой области, — сказала Андреева.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам. Поручения даны после трёхсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Также стороны приняли решение создать комиссию, которой предстоит заниматься делимитацией границы. В её функции также войдут вопросы безопасности и стабильности на общих рубежах двух стран.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.