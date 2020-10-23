Азербайджан заявил о готовности немедленно остановить действия в Карабахе

https://static.news.ru/photo/62727340-159d-11eb-9e56-fa163e074e61_660.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Азербайджан готов немедленно остановить боевые действия в Карабахе при условии прекращения огня армянской стороной. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что его страна вернётся за стол переговоров, но только при соблюдении Арменией базовых принципов, определённых Францией, Россией и США, с которыми уже согласился Азербайджан.

Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого настанет время действовать для дипломатов, — цитирует Алиева французская газета Le Figaro.

Президент Азербайджана пояснил, что сам лично в течение 17 лет вёл переговоры с двумя армянскими президентами и при этом достигался маленький прогресс.

Однако когда господин Пашинян пришёл к власти в 2018 году, он уничтожил мирный процесс, добавил Алиев, отметив, что сейчас как раз настало время «обрести политическое решение».

Но при этом, замечает азербайджанский лидер, армяне не должны «более иметь возможность навязать нам его», так как на местности сложилась новая ситуация, линии соприкосновения больше не существует и Армении надо всё это учитывать.

Что касается будущего Нагорного Карабаха, Алиев видит его как «процветающую и надёжную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в условиях гармонии и мира». При этом азербайджанские беженцы должны получить возможность вернуться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Армения и Азербайджан должны прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео по итогам переговоров с главами МИД обеих стран. По его словам, в ходе отдельных встреч с министрами они обсудили основные действия, необходимые для прекращения насилия в регионе.